سرقة مليوني دولار باستخدام كاميرات المراقبة

سول(صدى):

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على شخصين للاشتباه في سرقتهما 200 مليون وون، مايعادل 1.87مليون دولار، باستخدام كاميرات مراقبة خفية تم التمويه وكأنها أجهزة إنذار الحريق.

حيث قام الاثنان بإعداد الكاميرات في الأسقف بالقرب من الأبواب الأمامية للمنازل، ولم يدرك الناس أنهم قد تم تصويرهم أثناء إدخال رموزهم السرية، وعندما خرج أصحاب المنازل، دخل الاثنان إلى البيوت وتمكنا من سرقة المبالغ المذكورة.

مع العلم أنه تم تركيب الكاميرات في ثمانية أماكن، وتمكن المشتبه بهما من فك الرموز السرية لخمسة منازل، ولم يتمكنا من فك شفرة المنازل الباقية لأن أصحاب المنازل وقفوا بين الأبواب والكاميرات أثناء إدخال كلمات المرور الخاصة بهم.

وأشار المسئولون بزيادة عدد الجرائم التي تستخدم فيها كاميرات خفية بسرعة في السنوات الأخيرة، وهناك كاميرات بأشكال مختلفة بما في ذلك الساعات والولاعات.

كما حذرت الشرطة من ” كاميرات التمويه ” والتي تأتي على شكل كاميرات المراقبة أو الإنذار بالحريق بالقرب من الباب الأمامي الخاص بالمنازل، كما نصحت الجميع بإيلاء اهتمام أكبر للمحيط من حولهم عند التعامل مع كلمات المرور.