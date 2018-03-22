ضبط أكثر من 3 آلاف جوال مغشوش بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

تمكنت الهيئة العام للجمارك، ممثلة في جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، من ضبط أكثر من ثلاثة آلاف جوال مغشوش في محاولة لتهريبها.

وأوضح الحساب الرسمي للجمارك على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تم تعديل بلد الصنع بالجوالات لتضليل المستهلك.. وبناءًا على ذلك، فقد تم إحالة القضية للّجنة الجمركية. ”