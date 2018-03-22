ضبط أكثر من 3 آلاف جوال مغشوش بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
تمكنت الهيئة العام للجمارك، ممثلة في جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، من ضبط أكثر من ثلاثة آلاف جوال مغشوش في محاولة لتهريبها.
وأوضح الحساب الرسمي للجمارك على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تم تعديل بلد الصنع بالجوالات لتضليل المستهلك.. وبناءًا على ذلك، فقد تم إحالة القضية للّجنة الجمركية. ”
مغرد[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 44 دقيقة
قطعوا ايديهم من يحا ول غش الناس الله لا يو فق لهم ليش ما فيه جزا صارم على المطا عم الى تبيع اللحوم الفا سده
او الحوم المحرمه والسلع المقلده