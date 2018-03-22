بالصور.. إغلاق 3 محطات وقود على الطرق الرئيسية بأملج

محمود البلوي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لبلدية محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، نايف جابر البرقاني، عن قيام البلدية بإغلاق ثلاث محطات وقود على الطرق الرئيسية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وعدم التزامها بلائحة تطوير المحطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد ” البرقاني ” أن الإغلاق جاء بعد مهلة ستة أشهر تم منحها لملاك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقًا لمعايير التأهيل المعتمدة من قبل الوزارة، مع أخذ التعهدات عليهم بهذا الشأن.

