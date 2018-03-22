موعد طرح ألبوم محمد عبده ” عمري نهر “

نورة الشهري(صدى):

حددت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس الجاري، موعدًا نهائيًا لطرح الألبوم الغنائي الجديد لبلبل الخليج محمد عبده، والذي يحمل عنوان ” عمري نهر “.

ويضم الألبوم، ١٠ أغنيات تحمل أسلوبًا فنيًا مختلفًا، سواء من ناحية الكلمات المنتقاه، أو الألحان الموسيقية الطربية المعبرة ، التي صاغها الموسيقار الدكتور طلال، الذي ساهم بقوة في رُقي الأغنية العربية، وقدم خلالها العديد من الأنماط والألوان الغنائية، أو من ناحية الأداء الغنائي الذي يمتعنا به دائمًا فنان العرب في كل أعماله الغنائية، والإشراف العام خالد أبو منذر.

حيث أن ألبوم ” عمري نهر ” من إنتاج وتوزيع روتانا، بمشاركة أسماء لامعة في التأليف والتلحين والتوزيع، ويحتوي على أعمال غنائية عديدة.

إذ يشمل ١٠ أغنيات منوعة، تولى الموسيقار طلال صياغة ألحان كل أغاني الألبوم، التي تحتوي على الكثير من التنوع الموسيقي، في حين كانت الكلمات لأسماء كبيرة في عالم الشعر، منها الأمير بدر بن عبدالمحسن، فائق عبدالجليل، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، طارش قطن، فهد عافت، ثريا قابل، بالإضافة لرائعة نزار قباني “في المقهى “.

ومن أبرز الأغاني ” تأخرنا ” ، ” لكل شي أول ” ، ” عمري نهر ” ، ” خضار البحر ” ، ” أنا شرهان ” ، “ليالي العشق ” ، ” لو ما تحب العين ” ، ” جتني الأسامي ” ، ” جيت على بالي ” ، ” في المقهى “.