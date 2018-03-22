فنادق هيلتون تعلن عن وظائف شاغرة بـ3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عددًا من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وأشارت فنادق هيلتون إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير المشروبات في الرياض، ووكيل خدمة الضيوف في مكة المكرمة، و مدير مكتب الاستقبال، و مدير مناوب في الرياض، بالإضافة إلى مساعد تنفيذي/ مدير التدبير المنزلي بالرياض أيضًا.

وتابعت الفنادق أنها تحتاج إلى: شيف حفلات في جدة، ومدير العلاقات العامة في الرياض، و مساعد مدير الأغذية والمشروبات في الرياض، بالإضافة إلى مدير عمليات المخارج مهندس مناوب في الرياض.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 21 مارس 2018م، عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:هنا