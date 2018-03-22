بالصور.. مصادرة أغذية وإزالة سيارات تالفة بجازان

تركي السالم(صدى):

وأوضحت الأمانة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحملة رصدت عدد من المخالفات والمصادرات الغذائية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم مخالفة المحلات وفقًا للوائح الجزاءات البلدية.

كما قامت بلدية المضايا التابعة لأمانة جازان، بمصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتطبيق الغرامات وإغلاق المحلات المخالفة، حسب لوائح الجزاءات البلدية.

وفي سياق آخر، قامت بلدية الداير، التابعة لأمانة جازان، بإزالة السيارات التالفة والمهملة، من شوارع المحافظة؛ وذلك ضمن أهداف المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري، بمدن المملكة؛ وذلك استكمالًا لما بدأته في المرحلة الأولى.