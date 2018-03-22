بالفيديو.. رولا سعد تعلن سبب كرهها لوالدتها

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد بالسبب الحقيقي وراء عدم محبتها لأمها، مشيرة إلى أنها لم تعد تشعر بألم تجاه عدم حب والدتها لها، وأنها تأقلمت على ذلك.

حيث حلت ” رولا ” كضيفة مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامج ” العاشرة مساء “.

وقالت أنها لا تريد أن تنافق المجتمع وتقول كلامًا جميلًا عن والدتها حتى تنال رضا الناس، مؤكدة أن الأم هي التي تبحث عن أبنائها، ولكن إذا كانت الأم لا تريد أبنائها فهل يفرضون أنفسهم عليها بالقوة ؟.

وأضافت أن والدتها لم تسأل عنها هي واخوتها أبدًا، وأنها طرقت بابها كثيرًا دون فائدة، مؤكدة في الختام أنها لا تقصد التجريح بوالدتها.