بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل برقصها أمام المرآة

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المغربية ​مريم حسين​ ، حالة من الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة غريبة امام المرآة .

وظهرت مريم في الفيديو وهي تستعرض جسمها بطريقة مثيرة ، وتتمايل امام المرآة بفستان أسود ضيق وقصير.

ولاقى الفيديو العديد من الانتقادات بحيث استفزّت حركات مريم الجمهور الذي راى ان مريم تفتعل الانتقادات عبر ما تفعله لجذب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.