تفاصيل سقوط طفاية‏ حريق بمدرسة للبنات في المدينة

نايف السالم(صدى):

سردت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تفاصيل حادثة سقوط طفاية حريق في المدرسة 68 المتوسطة للبنات، من خلال بيان لها.

وأوضح البيان أنه ورد بلاغًا إلى إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس، بسقوط طفاية حريق مثبته على أرضية الدور الأرضي المجاورة للمقصف المدرسي اثناء تجمع الطالبات خلال الفسحة الكبرى.

وأضاف بيان التعليم، أن سقوط الطفاية أدى إلى خروج البودرة بشكل عشوائي نتجت عنها تطاير وانبعاث المادة من داخل الطفاية؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة ١٣ طالبة نتيجة الخوف والهلع والتدافع وبعض الاغماءات البسيطة.

وأكد أنه باشر الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث بعدد فرقتي حريق وفرقتي إنقاذ وإسعاف، وتم نقل الطالبات لعدد من المستشفيات القريبة بمرافقة بعض معلمات المدرسة وأولياء الأمور، كما تم علاج 6 طالبات في الموقع.