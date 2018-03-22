مايلي سايرس تعبر عن ندمها بسبب ظهورها عارية في كليب

أماني الغامدي(صدى):

عبرت النجمة العالمية ” مايلي سايرس ” ، عن ندمها على كليب أغنية Wrecking ball عام 2013 ، على الرغم من أنها من أنجح الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وصرحت ” سايرس ” لجمهورها أن سر ندمها بسبب ظهورها عارية في الكليب، هو أنها ” لا تستطيع تغيير شيء وستبقى عارية في الكليب للابد”.

وتأتي تصريحات مايلي في إطار التغيير الذاتي الذي خضعت إليه منذ فترة؛ كي تتزوج من خطيبها الممثل البريطاني ليام هيمسورث؛ بسبب رفض عائلته لتصرفاتها المثيرة للجدل.