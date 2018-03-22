إنجازات الهلال تتعدى تشيلسي وأتليتكو مدريد.. مغردون: زعيم ما فيها كلام

نواف السالم(صدى):

يعد نادي الهلال من أفضل الأندية في المملكة وعلى مستوى القارة الأسيوية، هذا ما أظهرته قائمة أفضل 40 نادي في العالم تتويجاً بالألقاب القارية، فكان الزعيم هو النادي الآسيوي الوحيد الموجود في القائمة، متعدياً بذلك الأندية العالمية ومنها: تشيلسي و فالنسيا و أتلتيكو مدريد.

واحتفل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بالإنجاز الجديد لـ الهلال، مدشنين وسماً يحمل اسم ” الهلال أفضل نادي أسيوي وعربي ” الذي أصبح الأكثر تداولاً في وقت قصير.

وأشاد النشطاء ببطولات الزعيم الكروية، ورفعه اسم المملكة دائماً، فقال أحد المغردين : ” فإذا التفتُّ لـ إنجازاتك .. سكت الكلامُ عن الكلام. زعيم ولا فيها كلام ” .

وأضاف مغرد : ” الفقراوية ميتين قهر ترى ماله داعي تغردون هنا و تبينون إنه مو هامكم أو تستصغرون الخبر هذي إحصائية بناء على بطولات يا أذكياء والتاريخ لا ينسى ” .

وقال أحد مشجعي نادي النصر :” أنا كمشجع نصراوي اعترف بأن الهلال الرقم الأول في آسيا ” ، وكذلك مشجع أهلاوي أعترف بنفس الشيء قائلاً : ” أنا كمشجع أهلاوي لا أنكر أن الهلال الملكي وزعيم الكرة الآسيوية بحكم بطولاته ” .