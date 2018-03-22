9 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سيمينس

فاطمة المالكي(صدى):

افتحت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 21 مارس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأَضافت الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مدير الجودة في المشروع- مشروع المترو في الرياض.

– مهندس واجهة التثبيت- مشروع المترو في الرياض.

– مسؤول تسويق خدمة العملاء في الرياض.

– مدير التوظيف في الرياض.

– مهندس مبيعات المنطقة في الخبر.

– مدير تطوير أعمال استشارات سلامة العمليات في الخبر.

– مدير تطوير الأعمال- حلول الجهد الكهربائي المتوسط في الخبر.

– مهندس مشروع أنظمة إدارة المباني في جدة.

– مدير حسابات التوزيع في جدة.

كما أشارت الشركة إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط على الرابط التالي هنا .