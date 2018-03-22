الطيران المدني تنظم برنامجا توعويا للسلامة الأرضية

سعيد العجل(صدى):

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في قطاع معايير الطيران برنامجًا توعويًّا للسلامة الأرضية، مؤخرًا بفندق مكارم الرياض، وقد قامت إدارة عمليات الخدمات الأرضية بالهيئة خلال الملتقى بعمل تقييم واختبار تحريري لـ (26) من مدراء محطات الشركة السعودية للخدمات الأرضية في مطارات المملكة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للهيئة رقم (GACARS 151) والتي تتضمن ترخيص مزودي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وسلم سعادة الأستاذ ياسر بن منصور المعيوف مساعد رئيس الهيئة لمعايير الطيران شركة سكاي برايم للخدمات الجوية الرخصة التشغيلية لمزودي الخدمات الأرضية تحت الجزء 151 من لوائح الهيئة العامة للطيران المدني، كأول شركة سعودية في الطيران الخاص تحصل على ترخيص تشغيل الخدمات الأرضية.

وأكد المعيوف حرص الهيئة العامة للطيران المدني على سلامة الأرواح والممتلكات وتطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية بالمطارات، وهو ما دعا الهيئة لإنشاء إدارة عمليات الخدمات الأرضية بقطاع معايير الطيران عام 1435هـ، وذلك للحاجة الماسة لتنظيم خدمات المناولة الأرضية والترخيص لمزودي ومشغلي الخدمات الأرضية والتفتيش والتدقيق بالمطارات.

وأشار إلى قيام الهيئة باختبار مدراء محطات الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالمطارات، وذلك بهدف تطبيق اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151& 68) والتأكد من تأهيل مناصب مدراء محطات الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطارات المملكة ورفع مستوى السلامة التشغيلية لمقدمي الخدمات الأرضية بالمطارات، مشيداً بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية والعمل كفريق عمل واحد مما ينعكس إيجاباً على رفع السلامة التشغيلية والخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات بمطارات المملكة.

وأضاف مساعد الرئيس لمعايير الطيران ” حققت إدارة عمليات الخدمات الأرضية العديد من الإنجازات والتي كان من أبرزها إصدار اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151& 68) والتي تُعنى بترخيص جميع مقدمي ومزودي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بالإضافة إلى إصدار الشهادات التشغيلية لمقدمي الخدمات، وإصدار بطاقة تصريح عمل (Work Permits) لمقدمي الخدمات ، علاوة على انخفاض معدل الحوادث الأرضية في مطارات المملكة خلال العام 2017م مقارنة بالأعوام الماضية (2015 – 2016)م، وهو ما يعكس العمل المميز الذي تقوم به إدارة عمليات الخدمات الأرضية في مطارات المملكة ” .

كما نوه المعيوف بالدعم الذي يحظى به قطاع معايير الطيران من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ومتابعته المستمرة وحرصه على تحقيق أهداف واستراتيجيات الهيئة لتطوير منظومة العمل في قطاع الطيران المدني، وتحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- وهو ما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء مستقبل مزدهر للوطن.

