دعوة خاصة من الأمير هاري لحبيبته السابقة في حفل زفافه

لندن(صدى):

أرسل الأمير هاري دعوة خاصة لـ ” إيلي جولدنج ” ، حبيبته السابقة، لحضور حفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، المقرر إقامته يوم 19 مايو المقبل.

مع العلم أن ” جولدنج ” ، التي ارتبطت بـ ” هاري ” لمدة عامين، سعيدة ومتحمسة للغاية بسبب تلك الدعوة، لافتة إلى أنها تربطها علاقة صداقة بالأمير البريطاني رغم انفصالهما.

بالإضافة لذلك تقبل ميجان فكرة حضور حبيبات هاري السابقات حفل زفافهما وهما تشلسي دافي وكريسدا بوناس بالإضافة لـ ” جولدنج “.

ومن المدعوين أيضًا نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وعائلة لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وأبنائهما، ولاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز، والمغني البريطاني جيمس بلانت، والتون جون، وكارا ديليفين، وكريس مارتن.