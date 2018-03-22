بالفيديو.. لجين عمران تذهل متابعيها بفيديو جديد في البحر
أذهلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر تطبيق ” سناب شات ” لها وهي في البحر .
وظهرت لٌجين ترتدي فستان ذو ألوان زاهية ، على متن يخت وهي تستمتع بمنظر البحر خلفها ، ما أثار إعجاب متابعيها لمحافظتها على جمالها وشبابها رغم تقدمها بالعمر .
#لجين_عمران SnapChat👻 : lojain.omran تابعوني على السناب شات لمختصر سنابات المشاهير رابط بالبايو ☝🏻️ Snap : snapscelebrity ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀.⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاغنيه احلى من لجين 💃🏻💃🏻 …ههههههههههه 😂😂
السعودي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 57 دقيقة
كله احلى من لجين
حتى زكية زكريا
افق[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياخي ريحه ياخي
خالد[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 17 دقيقة
عجوز قريع اكبر من جدتى الله يرحمها