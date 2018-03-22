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بالفيديو.. لجين عمران تذهل متابعيها بفيديو جديد في البحر

بالفيديو.. لجين عمران تذهل متابعيها بفيديو جديد في البحر
أماني الغامدي(صدى):

أذهلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر تطبيق ” سناب شات ” لها وهي في البحر .

وظهرت لٌجين ترتدي فستان ذو ألوان زاهية ، على متن يخت وهي تستمتع بمنظر البحر خلفها ، ما أثار إعجاب متابعيها لمحافظتها على جمالها وشبابها رغم تقدمها بالعمر .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 2 ساعتين

الاغنيه احلى من لجين 💃🏻💃🏻 …ههههههههههه 😂😂

[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 57 دقيقة

كله احلى من لجين
حتى زكية زكريا

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 49 دقيقة

ياخي ريحه ياخي

[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 17 دقيقة

عجوز قريع اكبر من جدتى الله يرحمها

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