أمير الشمالية يستقبل وفدا إعلاميا من هيئة الإذاعة والتلفزيون

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, وفداً إعلامياً من هيئة الإذاعة والتلفزيون يضم مدير استوديوهات الإذاعة بالمنطقة عبدالرحمن الحضري, ومدير استوديوهات الإذاعة في حائل خالد الكويليت, ومدير استوديوهات الإذاعة في تبوك فايز المشهوري, وعدداً من الفنيين والمخرجين والمذيعين, وذلك بمناسبة تقديم أول بث إذاعي مباشر من المنطقة, وتفعيل التشغيل رسمياً في استوديوهات الإذاعة بالمنطقة.

ودعا سموه خلال الاستقبال إلى ضرورة تبني وتطوير الشباب السعودي في المجال الإعلامي، واستقطاب الكوادر المتميزة للعمل الإذاعي, وإلى إبراز ما تتميز به منطقة الحدود الشمالية من موروث حضاري وتاريخي، وإنتاج البرامج الإذاعية التي تبرز مقومات المنطقة في المجالات السياحية والاقتصادية والتنموية كافة, كذلك تخصيص برامج تهتم بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن، وتقديم البرامج وإعدادها بأسلوب حديث.

وتسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية قرصا مدمجا CD يحوي تسجيلاً للحلقة التي أذيعت على الهواء مباشرة من استوديوهات الإذاعة بالحدود الشمالية.