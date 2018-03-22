حركة فتح تفتح النار على الجزيرة.. وتؤكد: تدس السم في العسل

طلال الضوي(صدى):

هاجمت حركة فتح الفلسطينية، أفعال قناة الجزيرة القطرية وأكاذيبها المتواصلة ونشر فتنها ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى دعمها المتواصل للكيان الصهيوني.

ووصفت الحركة أفعال الجزيرة بـ ” دس السم في العسل ” ، مؤكده أن لاهم لها إلا انتهاز الفرص لبث سمومها المقيتة ضد من يقف سدًا منيعًا أمام المشاريع الإسرائيلية المشبوهة، والتشهير بالموقف الوطني الفلسطيني.

كما اتهمت الحركة قناة الجزيرة بالإسهام في تعزيز الانقسام الفلسطيني، ومحاولة إضعاف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تغطيتها التي تفردها للأحداث الفلسطينية.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي، وشعوب العالم الحرة إلى أن يرفعوا صوت الحق والجرأة أمام الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.