صورة نادرة لجامع ” الإمام تركي ” قديما

عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لدارة الملك سعود، اليوم الخميس، صورة قديمة ونادرة لجامع الإمام تركي، الذي يُعد أكبر جوامع الرياض، وكان يلقب بـ ” الجامع الكبير ” ، وفي هذا السياق سنستعرض بعض المعلومات عن هذا الجامع.

وكان أئمة جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسط الرياض، يتتابعون في الصلاة على ملوك المملكة والأمراء، وكبار المسؤولين، كما صلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الملك عبد العزيز 1373 والملك سعود، يرحمهم الله، عام 1389.

يُذكر أن هذا الجامع بُني في عهد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، تم تسميته فيما بعد باسمه، وبني الجامع في وسط مدينة الرياض بأرض تسمى ” النقعة ” ، وبحكم وجود الجامع بالقرب من تجمع سكاني، يشمل عدة أحياء وايض، قريبة من قصر الحكم، حيث تم تأسيسه كمؤسسة علمية كبيرة، وكان للجامع بابا في جنوب المحراب، اعتاد ” الإمام التركي ” ، أن يخرج منه عند صلاته صلاة الجمعة.