كوبر: المنتخب المصري قادر على تفجير مفاجأة بالمونديال

نواف السالم(صدى):

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، أن المنتخب المصري قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا؛ حيث أنه يؤمن بقدرات اللاعبين وشعورهم بالحماسة بعيدًا عن نتائج المباريات الودية.

وأوضح كوبر: ” أنا متفائل جدًا وأتمنى أن نصل لأبعد نقطة في كأس العالم. نريد الوصول للدور الثاني ثم التأهل لدور الثمانية.. يوجد حصان أسود في كل بطولة والمفاجآت واردة. ”

وقال مدرب المنتخب المصري: ” البعض يعتقد أن الهجوم يعني أن تلعب بأكثر من مهاجم لكنني أرى غير ذلك. فضلنا اختيار طريقة معينة للمضي بها في مسيرتنا ومن الممكن ألا تكون ممتعة للجماهير لكنها قادتنا إلى كأس العالم. ”

ورفض كوبر تسمية المنتخب المصري بمنتخب صلاح قائلًا: ” لا أعتقد أن صلاح وحده من قادنا إلى كأس العالم ولا يمكن للاعب واحد أن يحقق هذه المهمة وحتى ميسي أو كريستيانو رونالدو وأنا مؤمن بالمجموعة ككل. ”