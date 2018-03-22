بالصورة.. شيرين تثير الجدل حول علاقتها بـ حسام حبيب

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل مجددًا حول علاقتها بالمطرب حسام حبيب بعدما ظهرت خلال أحد الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي خاتم بيدها اليسرى.

حيث أثار الخاتم تساؤلات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علاقتها بـ ” حبيب ” وهل تزوجا فعلا أم أنه مجرد خاتم عادي.

والجدير بالذكر أن شيرين وحبيب طالتهما شائعات عدة، الفترة الأخيرة، حول زواجهما بعد ظهورهما سويًا في أكثر من مكان، آخرها كان بالسويد وهو الأمر الذي نفاه الثنائي، مؤكدين أن علاقتهما مقتصرة على الصداقة.