قبل أسبوع من إطلاقها .. ” البنوك ” تكشف رسوم استخدام بطاقة مدى

عادل الحربي(صدى):

أكدت البنوك السعودية، اليوم الخميس، أنه لن يتم تطبيق أي رسوم على العميل عند استخدام بطاقة ” مدى ” للشراء عبر الانترنت والتي سيتم تفعلها كخدمة في 1 أبريل المقبل.

وأوضحت البنوك أن استخدام بطاقة مدى للشراء عبر الانترنت لا يعني الاستغناء عن استخدام البطاقات الائتمانية، حيث لكلًا منهما له طبيعة وخصائص مختلفة، لافته إلى أن كلتا البطاقتين المصدرة من البنوك التجارية العاملة بالمملكة تتمتعا بخصائص أمنية عالية المستوى.

وأشارت إلى أن الاختلاف بين البطاقتين يتمثل في أن بطاقة ” مدى ” تعمل وفق مايعرف بآلية الخصم المباشر من حساب حامل البطاقة، في حين أن ” البطاقة الائتمانية ” تعد قرض على العميل و يتم دفعه وفق الآلية و الشروط التي تحكم استخدام هذا النوع من البطاقات.