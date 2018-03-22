رئيس الملكي يعلق على ” رحيل رونالدو إلى الصين “

نواف السالم(صدى):

أوضح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الأسباب وراء سؤال البرتغالي كريستيانو رونالدو للمدرب البرازيلي سكولاري، عن الحياة في الصين، حيث دارت شائعات عن نية رونالدو للرحيل إلى هناك.

ولكن ” بيريز ” ردَّ على هذه الشائعات، قائلاً : ” حين يكون لديك صديق في الصين عن ماذا يمكن أن تسأله في حياته؟ بالتأكيد لن تسأله عن الحياة في أندونسيا مثلا ” .

جاء ذلك خلال تنظيم إستيبان غرانيرو لاعب إسبانيول برشلونة واللاعب السابق لريال مدريد حفلًا بمدريد لمؤسسته الخيرية التي تعني بالأطفال المصابين بمرض السرطان، حسث كان من بين الحضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.