اللواء الخليوي: المبادرات القرائية الشبابية روح المجتمع

سعيد العجل(صدى):

وصف اللواء سعد بن عبد الله الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية خلال زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب اليوم المبادرات القرائية الشبابية التطوعية المتواجدة في المعرض بأنها روح المجتمع التي يجب أن نسعى لجعلها لا تنطفئ أبدا بالتشجيع المستمر، حيث تستقبل الزوار بعروضها الجاذبة ومحتواها المميز من أفكارٍ وتقنيةٍ عاليةٍ تدفع الكثير إلى إنشاء مبادرات تطوعية بأفكار جديدة هادفة إلى تنمية العقل لجعل القراءة إحدى الحاجات الأساسية للجسم؛ فالكتاب خير جليس.

وأكد سعادته خلال جولته أن معرض الكتاب هو مهرجان ثقافي سنوي يُعد فرصة حقيقة لتلاقي الأفكار وتبادلها وتقوية مشاركة دور النشر المحلية والدولية ومؤسسات الإنتاج الثقافي والفكري اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً أمام أكبر شريحة من الناس، ولا ننسى مشاركة المعرض بجناح عام وآخر خاص للطفل؛ حيث يزخر بالعديد من المفاجئات والفعاليات التي ستخرّج جيل من المبدعين والموهوبين.

وعن شعار المعرض ” الكتاب مستقبل التحول ” قال سعادته: الشعار مميز؛ فالكتاب سواء ورقي أو رقمي هو ما يغذي العقل والفكر؛ ونحن كمسلمين أمرنا الله بالقراءة؛ والدين الإسلامي يشجع العلماء ويرفع من مكانتهم وهذا ما تسير عليه الدولة – حفظها الله -، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية –حفظهم الله- بدعمها ورعايتها للعلم والعلماء.

وأثنى سعادته على جهود أسرة المعرض والقائمين عليه وما تميز من حسن التنظيم والاستقبال، داعياً رجال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى المصداقية في نقل صورة المعرض على الوجه الحسن، وموجهاً شكره لوكالة الأنباء السعودية من خلال عملها الإخباري المتواصل عبر وسائلها المتنوعة وإعجابه بالنهج الإعلامي الذي تسير عليه في المصداقية والسرعة في نقل الخبر.

وأشاد سعادته بالخدمات التعريفية والتوعوية التي تعرضها كلية الملك فهد الأمنية في جناحها للزوار التي شملت مجموعة من الإصدارات الأمنية التي تعالج القضايا المجتمعية والأمنية، لافتاً إلى أن الكلية لها العديد من المشاركات في المعارض والمحافل المحلية والدولية والدينية؛ ويأتي ذلك ضمن دورها الريادي التي تجسد تلاحم وتقارب ولاة الأمر والمواطن، وفي ختام زيارته دوّن اللواء “الخليوي” كلمته الخاصة في السجل الشرفي لكبار الزوار والمسؤولين.