ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة منزل مواطنة بالجوف

على العنزى(صدى):

قامت مواطنة بالعقد الرابع من العمر، بإبلاغ شرطة الوادي التابع لشرطة محافظة القريات، بمنطقة الجوف، عن تعرُّض منزلها؛ للدخول وسرقة عدد 2 شاشة بلازما، ومدفئة كهربائية، ولا تتهم أحداً بالسرقة.

ووفقًا للبلاغ، تم ضبط 3 مواطنين، اثنين منهم بالعقد الثاني من العمر، والثالث حدث 17 عامًا، متهمين بسرقة منزل المواطنة، وبيع المسروقات على أحد المحلات، وبسماع أقوالهم، جرى إيقافهم رهن التحقيق، وإحالة الحدث لدار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار فرع النيابة العامة، بالمحافظة بحكم الاختصاص.