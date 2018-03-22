ولي العهد يستقبل أعضاء من النواب الأمريكي لبحث العلاقات بين البلدين

واشنطن(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي.

واستقبل سمو ولي العهد ويل هيرد و جورج هولندج و مايك جالايجر، من الحزب الجمهوري، ومن الحزب الديمقراطي براندن بويل، وتطرق الاجتماعان مع الحزبين إلى علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، والشراكة الثنائية، وفرص تطوريها وفق رؤية المملكة 2030م.

وتم بحث واستعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف؛ لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

كان الاجتماع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.