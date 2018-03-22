بالفيديو.. طالب ضخم يعتدي على زملائه بالضرب داخل الفصل

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطالب ضخم يعتدي على زملائه داخل الفصل بالضرب المبرح، بإحدى المدارس الخليجية.

أظهر مقطع الفيديو المتداول مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الطلاب داخل الفصل، حيث انهال أحدهما بالضرب المبرح على الآخرين بسبب قوة جسده وضخامته.