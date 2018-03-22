بالفيديو.. طالب ضخم يعتدي على زملائه بالضرب داخل الفصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطالب ضخم يعتدي على زملائه داخل الفصل بالضرب المبرح، بإحدى المدارس الخليجية.
أظهر مقطع الفيديو المتداول مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الطلاب داخل الفصل، حيث انهال أحدهما بالضرب المبرح على الآخرين بسبب قوة جسده وضخامته.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 1 ساعة
— ًًً..يادافع البلا هذا فيل مو انسان … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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تميم[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
قوة ضخامة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8929 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حيا الله أخـوي ابوفهد الحبلاني العنزي .💐.
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كيف حالك يخـوي عـلامِك طَـوَلت ألغيـبات عـــــلانا .؟.
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وكيـف حال أخـــونا أبوخلــيف عســاه طيــب وبخــير .
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تـــراك وحشتـــنا يخـوي ابوفهد .💚.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 55 دقيقة
هلا وغلا اخوي راعي الددسن
ابشرك انا بخير دامك بخير يالغالي
ومايوحشك غالي ياالطيب
وابشرك أبوخلـيف طيب وبخـير وامس سافر للهند
يقول اذا في ربيع بالهند يبي يودي نياقه وحلاله
يبي يربع بالهند شهرين ويرجع
ههههههههههههههههههههههههاااي
رااايق[ عدد التعليقات: 4207 ] نشر منذ 49 دقيقة
ما شاء الله *!!
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تريلا * داخل عليهم بالفصل * ههههههههه
المر[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا فيل مو طالب كيف يتعاملوا المدرسين لا ويضرب راح وطي اللي يطيح عليه —————————–