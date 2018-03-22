إجراء تعديلات على سيارات فارهة تلبية لطلب مواطنات

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف فيصل أبو شوشة، أن بعض المواطنات طلبن إجراء تعديلات على بعض أنواع السيارات الفارهة الجديدة.

وأكد فيصل أبو شوشة، أن المصانع استجابت لرغبتهن وبدأت في إجراء التعديلات، والتي تتمثل في الألوان خاصة الألوان الداخلية، وأماكن حفظ الاحتياجات النسائية، وبعض الاكسسوارات الجاذبة، بالإضافة إلى أن تكون المقاعد أكثر راحة.

وأشار رئيس اللجمة الوطنية للسيارات إلى أن السيدات دفعن قيمة تلك التعديلات على السيارة التي يرغبن شرائها، بينما توقع أن يرتفع حجم مبيعات السيارات خلال العام 2019 بنسبة 15%.