موعد التشغيل الرسمي لمطار ” الملك عبد العزيز الجديد ” يناير 2019

نايف السالم(صدى):

صرحت مصادر، بموعد التشغيل الرسمي، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الجديد في جدة، والذي سيكون في مطلع يناير 2019.

وذكرت المصادر، أن التشغيل التجريبي، سيتم عن طريق الناقل الوطني، الخطوط الجوية العربية السعودية فقط، وفق ما كان مقررا في مايو المقبل.

ويجدر الإشارة إلى أن التشغيل التجريبي، سيبدأ بنحو 8 رحلات يوميًا، وعبر 6 بوابات داخلية، على أن يتم رفع التشغيل تدريجيًا، حتى يتم التأكد من جاهزية المطار بشكل كامل.

يُذكر أن الهيئة تعمل حاليًا، على جلب مشغل جديد للمطار، فيما ستتولى إدارة المطاعم عملية التشغيل، خلال فترة التجربة.