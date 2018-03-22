” الإشاعات ” تكشف حقيقة أول صالون حلاقة بأيدي سعوديات بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة تحت عنوان افتتاح أول صالون حلاقة بأيدي سعوديات بجدة.

ونفت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الصور المنتشرة من مصر تعود للفتاة المصرية دينا أمين المصابة بالسرطان والتي تعمل في إحدى صالونات الحلاقة الرجالية في القاهرة.

وكانت انتشرت صور من داخل صالون حلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” أول صالون حلاقة بأيدي سعوديات بجدة ” ، ما أثار غضب المغردون.