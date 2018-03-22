” الإشاعات ” تكشف حقيقة أول صالون حلاقة بأيدي سعوديات بجدة
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة تحت عنوان افتتاح أول صالون حلاقة بأيدي سعوديات بجدة.
ونفت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الصور المنتشرة من مصر تعود للفتاة المصرية دينا أمين المصابة بالسرطان والتي تعمل في إحدى صالونات الحلاقة الرجالية في القاهرة.
وكانت انتشرت صور من داخل صالون حلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” أول صالون حلاقة بأيدي سعوديات بجدة ” ، ما أثار غضب المغردون.
جنط 15[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا تكتيك “الكذب في سبيل الله” الذي أشاعه الإخوان ومن لف لفهم من المتطرفين خلال ما سمي “بالصحوة” في الثمانينات والتسعينات، فهم أول من اخترع مفهوم “الأخبار الكاذبة” لتجييش الرأي العام وتحشيد المحتسبين والمريدين ضد الدولة والمجتمع والاستقرار وبدعم من تنظيم الحمدين في قطر الأسيرة، وصولاً إلى القاعدة وداعش و11 سبتمبر.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6808 ] نشر منذ 1 ساعة
ربعنا شاطرين بالإشاعات والاكاذيب