بلدية جديدة في جنوب مكة لتطوير الخدمات البلدية

حسين العلي(صدى):

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، قرارًا بإنشاء بلدية فرعية جديدة، بمسمى “ بلدية جنوب مكة ” تضم في نطاقها عدد من أحياء جنوب مكة المكرمة ، ويكون مقرها مخططات ولي العهد ، وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة على طريق الليث ، في حين تضمن القرار تأسيس وتجهيز المبنى الجديد للبلدية وتشكيل إدارتها وتعيين المهندس حمدي بن اسماعيل قدح رئيساً لها ، إلى جانب تكليف ونقل عدد من الكوادر البشرية في جميع التخصصات المطلوبة ، وذلك للقيام بدورهم في تنفيذ الخدمات البلدية المختلفة .

وقال معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص إن استحداث بلدية ” جنوب مكة ” الفرعية ، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي ، ورغبة في الارتقاء بمستوى اداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلائم مع سهولة متابعتها ، لافتاً الى أن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان، إلى جانب تطوير مدينة مكة المكرمة وتنميتها بما يواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – ويتوافق مع رؤية المملكة 2030م .

يذكر أن الأحياء الواقعة في نطاق بلدية جنوب مكة ، كانت مشمولة ضمن خدمات بلدية الشوقية الفرعية ما تتطلب تخفيف العبء ومضاعفة الخدمات من خلال استحداث بلدية جديدة تقدم خدمات الأمانة في تلك الأحياء.

وبإنشاء بلدية جنوب مكة ارتفع مجموع البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إلى (11) بلدية تقدم خدماتها لمكة المكرمة وسكانها وزوارها .