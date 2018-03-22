ميجان ماركل تدخل التاريخ بخاتم زواجها

لندن(صدى):

كشفت مصادر أن خاتم الزواج الذي سيهديه الأمير البريطاني هاري لخطيبته الأمريكية ميجان ماركل، سيتم تصنيعه باتباع تقاليد ملكية عمرها نحو قرن من الزمان.

ومن المقرر أن يتم تصنيع خاتم ميجان في دار ” وارتسكي ” بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادًا للزفاف المحدد له شهر مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون لون خاتم ميجان ماركل سيكون ذهبيًا خافتًا، ليتماشى مع دبلة الخطبة التي صممها الأمير هاري بنفسه.

مع العلم أنه سيتم استخدام ذهب مستخرج من مناجم في ويلز في تصنيع الخاتم، مثلما حدث عام 1923 أثناء زفاف الملك جورج السادس وإليزابيث باوز ليون (الملكة الأم)، والدة الملكة الحالية إليزابيث الثانية، جدة الأمير هاري.

وتم اتباع التقليد ذاته عام 1947 عند زواج الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، حتى أصبح عادة تتبع في كل الزيجات الملكية.

واستخدم الذهب الويلزي أيضًا لتصنيع خاتم كيت ميدلتون، عند زفافها على الأمير وليام عام 2011.