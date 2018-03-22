وزير النقل يتفقد الطرق الجديد.. والانتهاء من إنجاز 5 مشروعات في أشهر

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل، بتسريع وتيرة العمل في الطريق الساحلي السريع جيزان – صبيا، مشدداً على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأوضحت وزارة النقل، أن مجموع أطوال طريق الساحلي السريع يبلغ 140 كلم شاملة لـ 4 تقاطعات علوية، مشيرة إلى أن أهميته تكمن بأنه يربط مطار الملك عبدالله والمدينة الاقتصادية والمدينة الجامعية وضاحية الملك عبدالله مع جميع المحافظات الساحلية من جنوبها إلى شمالها ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من 2019.

ووقف الوزير، اليوم الخميس، على أعمال التنفيذ و الصيانة الوقائية لطريق صبيا – العيدابي، موجهاً المقاول بإتمام الأعمال خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر مع ضمان الجودة وتعزيز عوامل السلامة؛ تمهيدً لفتح ازدواج الطريق ليخدم أهالي المنطقة.

من جانبه، تعهد المقاول بإنهاء الأعمال وتكثيفها خلال 5 أشهر، وتكثيفها في تقاطع طريق صبيا – العيدابي مع طريق العارضة – العيدابي.

كما تفقد الوزير على مشروع تنفيذ طريق محافظة فيفا المعتمد منه 26 كلم، واتطلع على سير العمل، مشدداً على المقاولين بتكثيف الجهد والانتهاء حسب الجدول الزمني المعد دون تأخير.

و تفقد طريق صبيا – هروب للتأكد من التزام مقاول الصيانة بما تم توجيهه سابقاً من أعمال لمعالجة الطريق، وتكثيف وسائل السلامة فيه، موجهاً فرع الوزارة بمتابعة التنسيق مع الادارة العامة للمرور حول إيقاف عبور الشاحنات، وإلزامها بتغيير مسارها عبر الطريق البديل المخصص لها.