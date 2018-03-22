بالصور.. أول سعودية تدرب الملاكمة وتتحدى قمم أفريقيا

ماجد محمد(صدى):

تمكنت حفيدة الأديب الراحل عبدالله بن خميس، الشابة رشا الخميس، صاحبة الـ28 عامًا من الحصول على رخصة تدريب الملاكمة وأصبحت أول سعودية تحصل على شهادة تدريب فيها؛ لتحقق حلمها وتواصل شغفها.

وأكدت ” الخميس ” أنها عشقت تلك الرياضة منذ التحاقها بجامعة جنوب كاليفورنيا، مضيفة: ” أتمنى أن أنشر هذه الرياضة بين الفتيات، وخطوت خطوات في هذا الاتجاه، وأتمنى أن يكون لدينا فتيات مميزات في اللعبة يشاركن في بطولات أولمبية دولية. ”

وأوضحت رشا الخميس أنها: ” التحقت بالاتحاد السعودي للملاكمة، فأرسلوني في معسكر خارجي لمدة 4 أشهر لصقل مهاراتي وتجربتي السابقة، وتعلمت أصول اللعبة وفقًا للمدرسة الكوبية، واجتزت تلك المرحلة بنجاح وبعد عودتي تم منحي شهادة تدريب الملاكمة ” .

وأشارت الفتاة الشابة إلى أنها تعشق المغامرة والرياضة بشكل لا حدود له، لافتة إلى أنها تمكنت من تسلق جبل ” توبقال ” أعلى قمم جبال الأطلس في المغرب في عام 2017، كما دخلت إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالعام نفسه، عندما قامت بلعب أعلى مباراة قدم في العالم على ارتفاع 5714 مترًا على قمة جبل ” كلمنجارو ” الأعلى في قارة إفريقيا.