النصر يواصل تدريباته اليومية.. و ” يورشيتش ” يكتفي بالصباحي

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته اليومية، مكتفيًا بحصة تدريبية صباحية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، والتي استمرت لأكثر من ساعتين.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المدرب كرونسلاف يورشيتش، ركز خلاله على زيادة معدلات اللياقة؛ حيث استهل التدريب باجتماع مع اللاعبين تلا ذلك تمارين لياقية مكثفة باستخدام عددًا من الأجهزة المتنوعة بالإضافة للجري بسرعات مختلفة مع قياس للمعدل اللياقي لكل لاعب.

وأوضح أنه تم اختتام التدريب بمناورة كروية على ثلث الملعب مع تدريب على التسديد على ملعب صغير، بينما تقرر أن يكون يومي الجمعة والسبت راحة للاعبين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد.