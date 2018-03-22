الحربي يرعى معرض المبادرات الإبداعية لمعلمي الإنجليزية في مكة بثانوية الحسين

سعيد العجل(صدى):

رعى المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي معرض المبادرات الإبداعية لمعلمي اللغة الإنجليزية Innovative Minds اليوم الخميس الموافق: ٥-٧-١٤٣٩ بثانوية الحسين بن علي، والذي نفذته شعبة اللغة الإنجليزية بمكتب الغرب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور مدير مكتب الغرب الأستاذ خالد الجابري، ومساعده الدكتور عبد الله الزهراني ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الأستاذ يوسف الصحفي، والدكتور أحمد باجودة من جامعة أم القرى وعدد من منسوبي الجامعة ومشرفي التخصص والمعلمين.

وأعرب المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي عن سعادته بهذا المعرض وما يحتويه من مبادرات مبتكرة ومتقدمة في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية، مشيدا بمعلمي اللغة الإنجليزية بمدارس تعليم مكة المكرمة الذين قدموا هذه المبادرات الإيجابية بشكل مميز وجاذب بحيث تصل المعلومة لطلابنا بطرق مبتكرة وغير مألوفة لديهم، مما يرغبهم في تعليم اللغة الإنجليزية وتعلمها، وتطوير ملكاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وثروتهم اللغوية للوصول لمرحلة الإتقان والإجادة، وموجها شكره لإدارة مكتب الغرب، وشعبة اللغة الإنجليزية بمكتب الغرب وجميع المشرفين بالشعبة والمشرف على المعرض الأستاذ محمد العمري، وثانوية الحسين بن علي المستضيفة للمعرض، والمعلمين أصحاب المبادرات، وكل من ساهم في إنجاحه وإظهاره بهذا المظهر المشرف، وداعيا معلمي اللغة الإنجليزية في مختلف المدارس بتعليم مكة لزيارة المعرض للاستفادة وتبادل الخبرات مع أصحاب المبادرات بالمعرض، وبالتالي نقلها لأبنائنا الطلاب في مدارسهم بالميدان التربوي.

يذكر أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه، حيث يشتمل على ( ١٩ ) مبادرة مبتكرة في الكثير من المجالات المتنوعة في تعليم ونشر اللغة الإنجليزية وتعلمها، والتي تهدف إلى تشجيع المبادرة و الإبداع و رفع الكفاءة المهنية، و نشر ثقافة البحث و الاطلاع لدى معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس والطلاب وكافة شرائح المجتمع المعنيين بهذا الجانب، فيما أشرف على المعرض مشرف اللغة الإنجليزية بمكتب الغرب الأستاذ محمد العمري.