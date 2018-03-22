22 مشرفا بتعليم المدينة يختتمون ملتقى نقل الخبرات بمكة

سعيد العجل(صدى):

اختتم 22 مشرفاً من قسم التربية الإسلامية بتعليم المدينة المنورة اليوم زيارتهم للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعد أن قاموا بزيارات ميدانية لمدارس تعليم مكة والتقوا المسؤولين بها .

وكان الوفد الإشرافي قد زار ثانوية الحسين بن علي واطلع على معمل القرآن الكريم المقام بالتعاون مع جمعية خيركم بعدها انتقل الفريق الزائر إلى مبنى إدارة التعليم لاستكمال فعاليات اليوم الأول بصحبة الدكتور سعد العتيبي رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم مكة والتقوا بمساعد مدير تعليم مكة للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ومدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي واطلعوا على إنجازات القسم التقنية ومبادرة الوقاية من الآفة ومبادرة مصفوفة عمل المشرف والمعلم، وشارك قسم العلوم الشرعية بنات عبر البث المباشر بمبادرة الكتاب التفاعلي ومبادرة برايل تواصل وتوافق ومبادرة الحصانة الفكرية في المقررات بقيادة رئيسة القسم الأستاذة خضرة الشنقيطي، وتطبيق مشروع القيم النبوية وعدد من البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية بمدارس مكة.

واختتم الوفد اليوم الخميس زيارته بزيارة مدرسة البشرى الابتدائية بالعوالي والإطلاع على برنامج القيم النبوية والمعارض المصاحب له حيث اُختتمت الزيارة بتكريم الوفد من قبل مدير الإشراف التربوي بتعليم مكة الأستاذ عمر الأحمدي .

هذا وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات ملتقى ” نقل الخبرات الإشرافية بين منسوبي إدارة الإشراف التربوي ” والذي ينظمه قسم التربية الإسلامية بتعليم مكة لنظرائه الزائرين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة .