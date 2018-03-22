أمير الشمالية يلتقي مدير مكتب الخطوط السعودية بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بالجوف والحدود الشمالية أنس الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمكتب .

ورحب سموه في مستهل الاستقبال بمدير عام الخطوط السعودية المعين، متمنياً له وملائه منسوبي المكتب كافة, التوفيق والسداد في المهام والأعمال والمناطة بهم.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات التي تهم عمل الخطوط السعودية والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة كافة.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للخطوط السعودية، وغيرها من الوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن، وتوفير كل ما يحتاج إليه من خدمات.

من جانبه أعرب الغامدي, عن سعادته بلقاء أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة.