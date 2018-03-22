صورة نادرة لأقوى 3 نساء في العالم تثير إعجاب الجميع

متابعات(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، صورة قديمة نادرة لثلاث فتيات في سن المراهقة، باللونين الأبيض والأسود.

وجاءت على اليمين رئيسة ليتوانيا ” داليا جريبا وسكايتي ” ، وفي المنتصف رئيسة وزراء بريطانيا ” تيريزا ماي ” ، وعلى اليسار المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل “.

حيث أثارت هذه الصورة إعجاب الكثير، وذلك لأنها تجمع أقوى 3 سيدات، مما جعلهم يتسآلوا هل هناك خطة خفية لتجعلهم يحكمون العالم، ولكن الشخص الذي نشر الصورة علق عليها بأن الصورة التقطت في عام 1971، وأنهن كانوا سوية بسبب دراستهن في برنامج خاص بإعداد القادة في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن.

ونشرت هذه الصورة لأول مرة في عام 2015 في مجلة ” التايم ” ، بعد اختيار المستشارة الألمانية شخصية العام، خاصة وأن أعمارهن متقاربة فميركل من مواليد عام 1954، وداليا وتيريزا مواليد عام 1956.