صورة نادرة لأقوى 3 نساء في العالم تثير إعجاب الجميع
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، صورة قديمة نادرة لثلاث فتيات في سن المراهقة، باللونين الأبيض والأسود.
وجاءت على اليمين رئيسة ليتوانيا ” داليا جريبا وسكايتي ” ، وفي المنتصف رئيسة وزراء بريطانيا ” تيريزا ماي ” ، وعلى اليسار المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل “.
حيث أثارت هذه الصورة إعجاب الكثير، وذلك لأنها تجمع أقوى 3 سيدات، مما جعلهم يتسآلوا هل هناك خطة خفية لتجعلهم يحكمون العالم، ولكن الشخص الذي نشر الصورة علق عليها بأن الصورة التقطت في عام 1971، وأنهن كانوا سوية بسبب دراستهن في برنامج خاص بإعداد القادة في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن.
ونشرت هذه الصورة لأول مرة في عام 2015 في مجلة ” التايم ” ، بعد اختيار المستشارة الألمانية شخصية العام، خاصة وأن أعمارهن متقاربة فميركل من مواليد عام 1954، وداليا وتيريزا مواليد عام 1956.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 2 ساعتين
العمر يمشي والمقادير جــــــلاس
والحـــلم يا قصره ولو هو يطولـــــه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8929 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حيا الله أخـوي ابوفهد الحبلاني العنزي .💐.
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كيف حالك يخـوي عـلامِك طَـوَلت ألغيـبات عـــــلانا .؟.
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وكيـف حال أخـــونا أبوخلـــــيف عســاه طيــب وبخـــــير .
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تــــــراك وحشتــــــنا يخــــوي ابوفهد .💚.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 1 ساعة
هلا وغلا اخوي راعي الددسن
ابشرك انا بخير دامك بخير يالغالي
ومايوحشك غالي ياالطيب
وابشرك أبوخلـيف طيب وبخـير وامس سافر للهند
يقول اذا في ربيع بالهند يبي يودي نياقه وحلاله
يبي يربع بالهند شهرين ويرجع
ههههههههههههههههههههههههاااي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8929 ] نشر منذ 47 دقيقة
ألحمد لله يخـوي ابوفهد إنك وأخوي أبوخلــيف بخير وطيـبين .
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وأبوخلــيف ليه يتعِـب حـاله ويـروح للهــند خَلِــه يجــي عندي مَع نياقه وحلاله .
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وإنـت تِـكــون علـى راسهم يبوفهد إن ماشـالتــكم ألأرض يشيلكم ألــراس .
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 28 دقيقة
اذا الحكام الرجال يتم التحكم بهم مابالك المرأة والصورة كشفت المستور وهو اعداد شي للمستقبل .
مثل الكلية العسكرية التي يتخرج منها الملوك والامراء ببريطانيا اللي تخرج منها محمد بن زايد وملك الاردن وملك البحرين وغيرهم من يحكمون او امراء
كل العالم بريموت يتم التحكم فيه