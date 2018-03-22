بعد خبر عودتهم.. براد بيت وجينيفر أنيستون في منزل الأحلام

أماني الغامدي(صدى):

نشرت صحيفة أمريكية منذ فترة أن هناك ممثلة مشهورة جدا تتواجد في ” Wine Country ” مع زوجها السابق، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخبر الذى لا يزال غير مؤكد.

ورجحت الصحف أن الأشخاص المعنيين هما أنيستون وبيت، لكن لا يوجد أي دليل يشير إلى أنهما، حيث تم رصدهما في الآونة الأخيرة في شمال كاليفورنيا.

وكانت قد انتشرت شائعات عن انفصال جينيفر وزوجها بعدما شوهد جاستن في نيويورك دون أنيستون، كما حضرت هي عيد ميلاد مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجينيريس مؤخرًا من دونه، وفي اليوم التالي احتفلت بعيد ميلادها الـ49 مع أصدقائها المقربين، ولم يكن بصحبتها ثيرو.

والجدير بالذكر أن الثنائي أمضيا سويًا احتفالات رأس السنة في المكسيك بصحبة أصدقائهما المقربين، على الرغم من أنهما ذكرا أن الانفصال حدث في نهاية 2017.