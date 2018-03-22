بعد صفقة نيمار.. أمير قطر يطيح برئيس ” سان جيرمان ” لصالح شقيقه

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، استعداد أمير قطر تميم بن حمد للإطاحة بناصر الخليفي من رئاسة النادي الفرنسي ” باريس سان جيرمان “، ليتولى شقيقه قيادة الفريق.

وأكد تقرير موقع topmercato الفرنسي أن أمير قطر يرى أن الخليفي فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية كبيرة حتى الآن بالنادي رغم المبالغ الطائلة التي تنفق عليه.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الفريق على أدائه المتواضع في الدوري الأوروبي، سيتخذ أمير قطر خطوة تعيين شيقيه جوعان بن حمد بن خليفة صاحب الـ33 عامًا رئيسًا لنادي العاصمة.

وكان سان جيرمان خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابًا وإيابًا أمام ريال مدريد الإسباني، وكانت آخر صفقاته ضم البرازيلي نيمار داسيلفا بـ 222 مليون يورو؛ ليصبح الأغلى في تاريخ اللعبة.