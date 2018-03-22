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بالفيديو.. سائق باص طالبات يسير بسرعة عالية في طريق منعطفات خطرة بالقنفذة

بالفيديو.. سائق باص طالبات يسير بسرعة عالية في طريق منعطفات خطرة بالقنفذة
عادل الحربي(صدى):

وثق قائد إحدى المركبات مقطع فيديو لسائق باص طالبات، وهو يقود بسرعة زادت على 120 كلم في الساعة على طريق محافظة القنفذة.

ويظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قائد الباص وهو يقود بسرعة في منعطفات خطرة، غير مبالٍ بتعريض حياته وحياة الطالبات للخطر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6808 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله قريب نسمع بتأنيب نقل الطالبات ونفتك منهم

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