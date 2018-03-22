القبض على المشتبه به بتفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية

القدس المحتلة(صدى):

صرحت مصادر أمنية بغزة، أن قوة أمنية خاصة، ألقت القبض على المشتبه بتنفيذه عملية استهداف، موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، في غزة، الأسبوع الماضي، مع مطلوب آخر للقوى الأمنية.

وأوضحت المصادر أن أنس أبو خوصة، الذي تتهمه ” حماس ” بالمسئولية عن استهداف موكب ” الحمد الله ” ، أصيب بطلق ناري في البطن، وتم إدخاله غرفة العمليات، وإصابة شقيقة وحالته خطيرة.

ووفقًا للتفاصيل، تم محاصرة ” أبو خوصة ” ، بعد ورود معلومات عن اختبائه، في أحد المنازل بمنطقة ” النصيرات ” ، وسط قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات، بين القوة الأمنية والمطلوب، أصيب على إثرها عدد من قوات الأمن بجراح خطرة، وانتهت بإلقاء القبض عليه.

يُذكر أن وزارة الداخلية قد نشرت، صورة للمتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله قبل أيام، ودعت المواطنين ممن يتعرف عليه إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.