بالصور.. ضبط 48 ألف كيلو شوكولاته سائلة بمزرعة في المدينة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات المختصة في أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من ضبط مزرعة مخالفة تحتوي على شوكولاتة سائلة منتهية الصلاحية تتجاوز كميتها 48000 كيلو جرام.

وقالت الأمانة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، ” ضمن حملة وطن بلا مخالف تم ضبط مزرعة مخالفة يتم حفظ كميات كبيرة من الشوكلاته السائلة تتجاوز كميتها 48000 كيلوجرام منتهية صلاحية “.