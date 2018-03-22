الحكم بتوصيل الكهرباء لمخطط الوليد والبدر بجدة

عادل الحربي(صدى):

أصدر ديوان المظالم حكمه بإيصال الكهرباء إلى المنازل المتضررة، التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية، بعد أن منعت أمانة جدة توصيل الكهرباء لمنازلهم الواقعة بمخططي البدر والوليد.

وكانت الأمانة أوضحت من قبل، اكتمال جميع التحضيرات لاستقبال طلبات توصيل خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 394.

ومن الجدير بالذكر، إنه بدأت أمانة جدة، منذ حوالي شهر، في حصر الأراضي الحكومية التي استولت عليها شخصية نافذة وباعها للمواطنين بوثائق أكد فيها أنها ملكه، حيث أُنشئ على تلك الأراضي مخطط ” الوليد والبدر ” .