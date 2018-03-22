بالفيديو والصور.. طلاب المدارس والجامعات يعيدون البهجة لقلوب المتعففين بالثقبة

نايف السالم(صدى):

أعادت مجموعة شبابية من طلاب الجامعات والمدارس، البهجة لقلوب عددًا من الأسر المتعففة في حي الثقبة بمحافظة الخبر التابعة للمنطقة الشرقية، محاولين الوصول إليهم بطرق عدة للقيام بترميم بيوتهم المتهالكة التي تقترب من السقوط عليهم.

وتتكون المبادرة الشبابية الاستثنائية من 20 متطوعًا، من أكثر من 40 شابًا في الأعمال الميدانية، بينما قال مشرف الفريق التطوعي المهندس طراد الشاطري: ” الطلبة بنوا جسرًا من الثقة مع هذه الأسر من خلال زياراتهم الميدانية لهم، كما أن إشراك الطلبة في هذه المبادرات يعزز أدوارهم الاجتماعية وقيم العطاء لديهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل. ”

وفي السياق نفسه، أوضح أحد الطلاب المشاركين بالمبادرة: ” شاركت في الفريق يومين، وكنت سعيدًا عندما شاركت زملائي بصبغ الجدران وترميمها، وشعرت بقيمة العمل لمصلحة المجتمع، والتضحية بقليل من الوقت لإعادة تأهيل المكان الذي تعيش فيه إحدى الأسر المتعففة، لاسيما الأطفال الأيتام ممن يسكنون بيوتًا لا تصلح بالقدر الذي يحلمون به. ”