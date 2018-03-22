بالفيديو.. جستينيه يعارض موقف تركي آل الشيخ بشأن اللاعبين الدوليين

طلال الغامدي(صدى):

طالب الناقد الرياضي عدنان جستينيه من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بتأجيل قرار دراسة إعادة اللاعبين الدوليين للمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جستينيه إن تغريدة آل الشيخ التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ممتازة، وأوضحت أنه لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة، أما من حيث المضمون، فإن الفرق الأربعة التي وصلت للدور قبل النهائي هي الاتحاد والأهلي والفيصلي والباطن، إلا أن فريقي الأهلي والاتحاد فقط هما من يمتلكان لاعبين دوليين.

وأضاف بالتالي فإن المطالبة بالسماح للدوليين بلعب نهائي الكأس يعطي انطباعًا بأن الأهلي والاتحاد هما من سيصل للنهائي على حساب الفريقين الآخرين، متمنياً من تركي آل الشيخ أن يؤجل تغريدته إلى ما بعد مباراتي نصف النهائي.