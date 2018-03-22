2000 رجل يتعرضون للضرب من زوجاتهم بالجزائر سنويا

الجزائر(صدى):

تزداد حلات تعرض الأزواج للضرب من قبل زواجاتهم، في الجزائر، حيث يصل أكثر من 2000 رجل سنويًا، على شهادات من المستشفيات، تُفيد بتعرضه للضرب من قبل زوجته.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي، بمستشفى بشير منتوري بالقبة، عبدالرحمن خير الدين، أن المصلحة تمنح أكثر من 200 شهادة طبية لرجال، تعرضوا للضرب من قبل زوجاتهم، خلال سنة واحدة، مشيرًا إلى أن الأمر يرتفع وطنيًا لـ 2000 رجل في 9 مستشفيات جامعية، تشهد مصالحها الشرعية، استقبال أكثر من 200 حالة سنويًا في كل مصلحة.

وبالتطرق لأحد قصص الأزواج المتعدي عليهم من قبل زوجاتهم، قال ” خير الدين ” : ” أول قضية تعلقت بطبيب، يعمل بشركة خاصة؛ لبيع الأدوية، ويبلغ من العمر 40 سنة، تزوج منذ سنة ونصف، بمهندسة دولة، بعد أن ربطته بها علاقة غرامية، لمدة 4 سنوات ” .

وعلى صعيد آخر، ذكرت المحامية سعاد مهدية مقراني، معتمدة لدى مجلس الجزائر العاصمة، أن قضايا الخلع وإنصاف المرأة، في قانون الأسرة الجديد، جعل الرجل يفكر في اتخاذ الحيطة والحذر، عن طريق شهادة الطب الشرعي، مضيفة: ” ضرب الزوجات لأزواجهن، قضايا جديدة زحفت مؤخرًا إلى المحاكم ” مشيرة إلى أن ضرب المرأة لزوجها، يدخل في إطار الاعتداء بصفة عامة؛ لأن هذه الحالة شاذة في المجتمع الجزائري.