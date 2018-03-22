بالفيديو.. ملكة جمال تنتقم من زميلتها الفائزة على المسرح

مكسيكو(صدى):

أنتقمت إحدى المشاركات بمسابقة ملكة جمال للمتحولين التي انطلقت في كوينسامي بالمكسيك ، من زميلتها التي فازت باللقب ، وقامت بدفعها من على المسرح.

ظهرت ” كريستيان كاريو ” المعروفة باسم ” ليدي ” في مقطع فيديو متداول أثناء فوزها بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال للمتحولين.

ويمكن رؤية أحد أفراد الطاقم يسير على خشبة المسرح ليعطيها وشاحها، لكن ملكة الجمال الغاضبة رفضت تسلم الوشاح، واتجهت ناحية زميلتها ” كينيا ” لتدفعها من الخلف وتسببت في وقوعها على الأرض.