مارك ميليغان: المنافسة بدوري المحترفين أقوى من الدوري الأسترالي

نواف السالم(صدى):

صرح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسترالي مارك ميليغان، أن اللعب في صفوف الأهلي والمنافسة في دوري المحترفين، أفضل تحضير لخوض غمار مباريات كأس العالم2018.

وأشار” مارك ” إلى أن العامل المالي، لعب دور بارز في انتقاله، لدوري المحترفين، بعد أن قدَّم الأهلي مليون دولار، لناديه السابق من أجل التعاقد معه.

وأوضح الاعب الأسترالي، أن المنافسة بدوري المحترفين أقوى من الدوري الأسترالي، كما أن خوض 11 مباراة في 7 أسابيع مع الأهلي، يزيد من استعداده للمونديال في ظل قوة المنافسة.

ويجدر الإشارة إلى أن اللاعب الأسترالي، تفاجأ بحضور 60 ألف مشجع للملعب، في إحدى المباريات، وهو ما يعكس شغف السعوديين بكرة القدم.