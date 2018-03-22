ضبط معمل للمواد الغذائية ومصادرة 9 آلاف كيس فيشار بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

نفَّذت أمانة منطقة القصيم، حملة ميدانية مكثفة، ما أسفر عن كشف منزل سكني خاص بعمالة وافدة بأحد أحياء مدينة بريدة، يحتوي على معمل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مجهولة المصدر وبطرق وظروف غير صحية.

وأشارت الأمانة، إلى أنه تم إغلاق الموقع على الفور، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 9 آلاف كيس فيشار صغير و٥٠ كيس فيشار كبير وزن ١.٥ كيلو جرام، و حجز سيارة مخصصة للتوزيع، ومصادرة جميع الأدوات والمعدات وإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط منزل تديره مجموعة من العمالة الوافدة يتم من خلاله بتخزين التبغ ومشتقاته بطرق غير نظامية، و معمل للخياطة النسائية داخل السكن، حيث تم ومصادرة جميع الأدوات والمكائن.